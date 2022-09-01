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Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocaderili'ye mal kaçırma davası

Ünlü sunucu Ece Erken geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ye dava açtı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:30
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:32
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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocaderili'ye dava açtı

Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocaderili'ye mal kaçırma davası
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Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli arasında sular durulmuyor. 

Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İddiaya göre Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilmiş ardından ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı.

Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli bir magazin programında program yorumcusuna gönderdiği öne sürülen mesaj ile karşılık vermişti.

İddialara göre mesajda "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadeleri yer alıyordu.

"MÜVEKKİLİMİZİN KAMUOYU ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTEDİR"

Bunun üzerine Ece Erken avukatları aracılığı ile şikayette bulunarak Benan Kocadereli'den davacı oldu.

Ece Erken'nin avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde "Benan Kocadereli, müvekkilimizin müteveffa eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi olmakla birlikte Naz ve Eda'nın annesidir. Şüpheli, program yorumcusuna 'Asıl mal kaçıran başka birisi' şeklinde mesaj atmış ve haber yorumcuları da müvekkilimiz Ece Erken'i ima etmiştir. Müvekkilimiz bundan aylar önce müteveffa eşinin mirasını reddettiğini bildirmiş ve sadece eşinin katillerinin peşinde olacağını bildirmiştir. Şüpheli, bir magazin programı aracılığıyla yaptığı açıklamalarla, sanki müvekkilimiz reddi miras yaptığı eşinin hayat sigortasından elde ettiği paraya talip olduğu yönünde kanaat oluşturmaya çalışmakta, müvekkilimizin kamuoyu önünde küçük düşmesi için çaba göstermektedir" ifadeleri yer aldı.

Ece Erken'in avukatları dilekçenin devamında, "Yapılan hareket, daha önce reddi miras yaptığını açıklayan ve eşinin terekesine ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını açıklayan müvekkilimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeye yöneliktir" diyerek Benan Kocadereli hakkında kamu davası açılmasını talep ettiler.
 

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