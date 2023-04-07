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Ece Seçkin ilk kez hastalığını anlattı. '18 doz aşı oldum'

Uzun süredir yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle zor anlar yaşayan şarkıcı Ece Seçkin, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:25
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Ece Seçkin ilk kez hastalığını anlattı! Tedavi için Amerika'ya gidecek

Ece Seçkin ilk kez hastalığını anlattı. '18 doz aşı oldum'
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Yaklaşık üç yıldır kaşıntı, kabartı, morarma ve kızarıklıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren, en yakın hastanenin yolunu tutmak zorunda kalan Ece Seçkin, hastalığını anlattı.

"GİTMEDİĞİM DOKTOR KALMADI"

Posta gazetesinin haberine göre; Seçkin "Her şey pandemi döneminde başladı. Ağustos 2021'de ikinci doz COVID-19 aşısı oldum, bir hafta geçti geçmedi vücudumda döküntüler oluştu. Gitmediğim doktor kalmadı. 'İdiyopatik Alerji' (sebebi bilinmeyen) tanısı koydular. 18 doz aşı oldum. Sonunda alerjimin tedavi edilebilir değil, sadece bastırılabilir olduğu anlaşıldı." dedi. 

"KÜÇÜK DİL ŞİŞMESİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

31 yaşındaki şarkıcı, "Bu konuda çok araştırma yaptım. Tıpkı benim gibi küçük dil şişmesiyle ölümden dönen hastalar olduğunu gördüm. Evet, çok zor günler geçirdim ve yaşadıklarımı anlatmak için çekindim" ifadelerini kullandı.

Hastalığının gerçek sebebini öğrenmek için ABD'ye gideceğini söyleyen Ece Seçkin, "Üç ay sonra hastalığımın gerçek sebebini öğrenmek ve bunun gerçekten COVID-19 aşısıyla bağlantılı olup olmadığını çözmek için Amerika'ya gidip, hem tedavi olacağım hem incelemelere katılacağım" dedi.
 

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