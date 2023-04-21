Hayaline kavuştu! İşte Ece Seçkin'in yaptırdığı 1 milyon liralık oda

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Ece Seçkin’in yaptırdığı odada güçlü bir bilgisayar, eğimli bir ekran, dev bir televizyon ve oturma grubu bulunuyor.

Pembe sandalyesinin arkasında adı yazıyor.

Ece Seçkin, dinlediği müziğe, oynadığı oyuna veya tamamen bulunduğu ruh haline göre renk değiştirebilen, sese duyarlı aydınlatmalarla odasının atmosferini baştan tasarlayabilecek.

Son teknoloji harikası bu oyun odasının maliyeti ise tam 1 milyon TL.

MİMARIM 'SADECE HAYAL KUR' DEMİŞTİ'

Seçkin “Mimarım ‘Sadece hayal kur, gerçekleştireceğiz’ demişti ve gerçekleştirdi” diye konuştu.

Odadaki her şey son teknoloji ürünü.