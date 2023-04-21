Hayaline kavuştu! İşte Ece Seçkin'in yaptırdığı 1 milyon liralık oda

Video oyunlara merakı ile bilinen şarkıcı Ece Seçkin hayalindeki oyun odasına kavuştu.

Hayaline kavuştu! İşte Ece Seçkin'in yaptırdığı 1 milyon liralık oda

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Ece Seçkin’in yaptırdığı odada güçlü bir bilgisayar, eğimli bir ekran, dev bir televizyon ve oturma grubu bulunuyor.

ece-seckin-in-emsalsiz-yeni-oyun-odasi-y0pxz.jpg

Pembe sandalyesinin arkasında adı yazıyor.

ece-seckin-in-emsalsiz-yeni-oyun-odasi-bkmqi.jpg

Ece Seçkin, dinlediği müziğe, oynadığı oyuna veya tamamen bulunduğu ruh haline göre renk değiştirebilen, sese duyarlı aydınlatmalarla odasının atmosferini baştan tasarlayabilecek.

ece-seckin-in-emsalsiz-yeni-oyun-odasi-di4jj.jpg

Son teknoloji harikası bu oyun odasının maliyeti ise tam 1 milyon TL.

MİMARIM 'SADECE HAYAL KUR' DEMİŞTİ'

Seçkin “Mimarım ‘Sadece hayal kur, gerçekleştireceğiz’ demişti ve gerçekleştirdi” diye konuştu.

ece-seckin-in-emsalsiz-yeni-oyun-odasi-jwre6.jpg

Odadaki her şey son teknoloji ürünü.

İlgili Haberler
Şarkıcı Ece Seçkin'den çiçekli kamuflaj
Ece Seçkin ilk kez hastalığını anlattı. '18 doz aşı oldum'
Ece Seçkin’den korona aşısı itirafı. Uğur Şahin’e sert tepki gösterdi
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor