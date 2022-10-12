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Ece Uslu'dan Kadir İnanır itirafı! Yıllar sonra açıkladı

Oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Uslu, yıllar sonra film setinde Kadir İnanır ile arasında geçen bir diyaloğu anlattı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:07
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Ece Uslu'dan yıllar sonra Kadir İnanır itirafı geldi

Ece Uslu'dan Kadir İnanır itirafı! Yıllar sonra açıkladı
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Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programının konuğu oldu. Uslu, programda Kadir İnanır ile ilgili anısı da anlattı. 

Ece Uslu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka ile donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Çekimlerin sonuna kadar dayanan Uslu'ya acil müdahalede bulunulmuş. Güzel oyuncu yaşadığı acıdan gözyaşlarını tutamamış.

Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi:

"Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum"

Uslu sözlerine şöyle devam etti: "Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim"

Uslu'nun bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etti.
 

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