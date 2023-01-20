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Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı

Gazeteci yazar İsmet Solak (80) yaşamını yitirdi. Eski başbakan Bülent Ecevit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını da yapmış olan İsmet Solan Kırklareli Kızılcıkdere'de toprağa verilecek.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:57
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Ecevit'in danışmanlığın yapmıştı. Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi

Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
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Gazeteci yazar İsmet Solak (80) yaşamını yitirdi. ANKA Haber Ajansı’nın Altan Öymen tarafından yeniden kurulmasının ardından 1973-1977 arasında ANKA'da çalışan, eski Başbakan Bülent Ecevit’in TBMM’de danışmanlığını da yapmış olan gazeteci İsmet Solak, yarın Kırklareli Kızılcıkdere Köyü Mezarlığı’nda defnedilecek.

Gazeteci İsmet Solak (80) bu sabah Kırklareli’nde yaşamını yitirdi. ANKA Haber Ajansı, Akşam, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde çalışan İsmet Solak, TBMM’de Bülent Ecevit’in de danışmanlığını da yaptı. Solak’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Kırklareli Kızılcıkdere Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

İSMET SOLAK KİMDİR?

İsmet Solak, 1943’te Kırklareli Kızılcıkdere Köyü’nde doğdu. Lise öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu’na girdi. Gazeteciliğe Kırklareli Atayolu Gazetesi’nde başlayan Solak, harbiyeden ayrıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsüne girdi. Bir süre Bülent Ecevit’in TBMM’de danışmanlığını yaptı, Trakyabirlik'te yöneticilik üstlendi. İsmet Solak, Kim dergisi, Akşam, ANKA Haber Ajansı, Milliyet’te çalıştı, Hürriyet ve Güneş gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu, köşe yazarlığı yaptı. Genel Müdür ve ajansın sahibi Müşerref Hekimoğlu'nun 10 Ekim 2004 tarihinde vefatı üzerine Ali Polat, Nazif Ekzen ve Şahin Mengü ile birlikte yeniden ANKA'ya dönen İsmet Solak, ajansın ayakta kalması için çaba sarfetmişti. İki yıldır tedavi gören İsmet Solak bu sabah Kırklareli’nde yaşamını yitirdi.

 

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