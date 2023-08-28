Eczacı kalfalarından büyük vurgun! Şeytanı bile kıskandıracak yöntem

İstanbul’da doktor tarafından reçete ile verilen ancak her ay ilaçlarını almayan hastaların adına ilaç alarak bunları sporcular başta olmak üzere yurtiçi ve yurt dışında satan eczacı kalfalarına operasyon düzenledi. Operasyonda 3 eczacı kalfası yakalanırken 5 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Eczacı kalfalarından büyük vurgun! Şeytanı bile kıskandıracak yöntem

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir optikçinin deposunda çok sayıda ilaç bulunduğunu ve bu ilaçların yurtdışına satıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

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5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Baskının gerçekleştiği adreste, 5 milyon lira değerinde 134 adet tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gr enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gr beyin ve damar anevrizması ile yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi. İlaçları depoya dolduran 3 eczacı kalfası ise gözaltına alındı.

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POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

Ekipler konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda, uzun süre eczanede kalfa olarak çalışan 27 yaşındaki bir şüphelinin, devam reçetesi kullanan hastalardan huzurevinde kaldıkları için her ay ilacını alamayan kişileri tek tek tespit ettiği, daha sonra bu kişiler adına ilaçları devlete fatura ederek kendisine aldığını belirledi. Bu yöntemle devleti yüksek meblağda zarara sokan şüphelinin biri 22, diğeri 18 yaşında olan 2 eczacı kalfasıyla daha işbirliği yaparak ilaçları yurtdışına sattığı belirlendi.

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MÜŞTERİLERİ ARASINDA SPORCULAR VAR

İlaçlar arasında gıda ile beslenemeyen yaşlılar için üretilen ve öğün yerine geçen içinde yüksek miktarda protein olan yetişkin mamalarını sporculara sattıkları belirlenen 3 şüpheli, bu ilaçlar için de önceden tanıştıkları bir optikçinin deposunu kullandılar.

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SGK’NA TESLİM EDİLECEK

Şüphelilerin, eczanelerde çalıştıkları süre içerisinde elde ettikleri hasta bilgileriyle civar illerden de ilaç topladıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ele geçirilen ilaçlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim edilecek.

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