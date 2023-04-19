Kapalıçarşı'da büyük dolar vurgunu. Bu karlar kimin cebine gidiyor

CHP'li Özgür Karabat, Kapalıçarşı'da yaşanan büyük dolar vurgununa dikkat çekerek, burada karların kimin cebine gittiğini sordu.

Kapalıçarşı'da büyük dolar vurgunu. Bu karlar kimin cebine gidiyor

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kapalıçarşı’da döviz alım-satım işlemleri arasındaki makasın gittikçe açıldığını dile getirdi.

Sanayicilerin yüksek maliyetlerle dahi başa çıkmakta zorlandığına dikkat çeken Karabat, üstüne bir de kur zararına uğratıldıklarına dikkat çekti.

"BU KAR KİMİN CEBİNE GİDİYOR?"

Kapalıçarşı'da döviz alım satım arasındaki makasın 70 kuruşa kadar açıldığına dikkat çeken Karabat, "Dövizde alış-satış arasındaki makas açıldı. İkili kur sistemine geçildi. İhracatçıdan 19.40 TL’ye alınan döviz, 20.10 TL’ye satılıyor. Dolar başına 70 kuruşluk bir kâr! Bu kâr kimlerin cebine giriyor?" diye sordu.

Bu yolla ihracat yapanların da ek zarara uğratıldığını aktaran Karabat, "TCMB liyakatli ellere teslim edilecek ve bu çarpık düzene son vereceğiz" dedi.

“ÇOK PİS KOKULAR GELİYOR”

Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"1-AKP giderayak sanayiciyi batırmak için elinden geleni yapıyor. İhracat gelirlerinin %40’ına el konuluyor. Peki, bu paralar ne yapılıyor?

2-Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervlerinin boşaltılmasının ardından, ihracatçının döviz gelirlerine göz konuldu. İhracat gelirinin %40’ının TCMB’ye satılmasına karar verildi. TCMB bu parayla dövizdeki yükselişi frenlemeye çalışıyor ama nafile...

3-Dövizde alış-satış arasındaki makas açıldı. İkili kur sistemine geçildi. İhracatçıdan 19.40 TL’ye alınan döviz, 20.10 TL’ye satılıyor. Dolar başına 70 kuruşluk bir kâr! Bu kâr kimlerin cebine giriyor?

4-Döviz satışını yapan TCMB, kamu bankaları mı alıyor bu kârı, yoksa Kapalıçarşı’da dövizi piyasaya süren bazı döviz büroları mı? Çok pis kokular geliyor...

5-Hammadde ve ara malı ithal ederek üretime devam edecek olan ihracatçı ise 19.40’a sattığı doları 20.10 TL’ye geri almak zorunda kalıyor. Yüksek maliyetlerle başa çıkamayan sanayici bir de kur zararı ediyor.

6-Az kaldı. TCMB liyakatli ellere teslim edilecek ve bu çarpık düzene son vereceğiz. İşçi, memur, emekli, esnaf ve sanayici rahat bir nefes alacak."

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