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Eczacıbaşı Aydın karşısında zorlanmadı

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:48
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Eczacıbaşı Aydın Büyükşehir Belediyesi karşısında galip ayrıldı

Eczacıbaşı Aydın karşısında zorlanmadı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Aybüke Özel, Simge Aköz, Yaprak Erkek, Jack-Kısal)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: İdil Başcan, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Merve Öztürk)

Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 25-23

Süre: 119 dakika (27, 30, 29, 33)

 

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