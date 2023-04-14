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'Türk Finali'nin biletleri satışa çıktı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ın oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:52
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Eczacıbaşı ile Vakıfbank maçının biletleri satışta

'Türk Finali'nin biletleri satışa çıktı
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Voleybolda 2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin biletleri satışa çıktı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyonun belirleneceği "Türk finalinde" Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma için bilet alan seyirciler, Polonya ekipleri Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile Jastrzebski Wegiel arasında oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak 2023 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni de izleyebilecek. (AA)

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