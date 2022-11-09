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Eczacılardan takviye edici gıda uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı "takviye edici gıda" adı altındaki ürünlerin, eczane harici satın alınması durumunda çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğini açıklaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:47
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Eczacılardan takviye edici gıda uyarısı: Sizi yanıltmasın

Eczacılardan takviye edici gıda uyarısı
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TEİS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu ürünlerin, bilinçsiz ve kontrolsüzce market, benzinlik ve internet ortamında satıldığı bilgisi açıklandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİS Genel Başkanı Saydan şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar ilaç formu verilmiş ve içlerinde ilaç ham maddesi olan ürünlerdir. Vatandaşa, 'Bunlar ilaç değil, rahatlıkla istediğin yerden alarak istediğin şekilde kullanabilirsin' denilmesi halk sağlığı açısından tehlikeli ve yanlıştır”

“Takviye edici gıda” adı altında satılan ürünlerin, bilinçsiz kullanımının büyük risk barındırdığını işaret eden bu ürünlerin hastalıklara da neden olabileceğini belirten Saydan, ucuz olduğu için internet üzerinden satılan ürünlere, talebin daha fazla olduğunu vurguladı.

Saydan, takviye edici gıdaların içerikleri hakkında şu uyarılarda bulundu:

“TEİS olarak, vatandaşlarımıza bu tür ürünleri eczanelerimizden almalarını tavsiye ediyoruz. Bu 'ilaç olmadığı' iddia edilen ürünleri mutlaka eczanelerimize, yani biz eczacılara danışmadan alıp kullanmasınlar. Hele internetteki fiyatına veya cazip tekliflere kanmasınlar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, internetten satılan ürünlerde çok ciddi oranda sahte ürüne rastlandığı bilgisini vermektedir. Oysa eczanelerden aldıkları ürünlerde sahte ürün riskiyle karşılaşmazlar.”

“İLAÇ DEĞİLDİR YAZISINA ALDANMAYIN”

Vatandaşların, ürünlerin üzerinde yazan ibarelere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Saydan, “Halkımızın takviye edici gıda kutularının üzerindeki 'ilaç değildir' yazısına aldanmamalı, 'gıda takviyesi' adı altındaki vitamin, mineral gibi destek ürünleri de ilaç niteliğindedir. Her ilacın, diğer ilaçlarla etkileşimi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

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