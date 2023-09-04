A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor. A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Eda Erdem Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

EDA ERDEM BAŞARILARI

2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)

2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü

2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)

2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe

2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe

2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Milli Takımı)

2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe

2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu – Fenerbahçe

2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Milli Takımı)

2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü -Fenerbahçe

2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)

2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2012 Londra Olimpiyatları (Türk Milli Takımı)

2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Milli Takımı)

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu