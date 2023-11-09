Eda Erdem'in hayranları beğeni butonunu çökertti. Filenin Sultanı makyajı saçı ve stiliyle olay oldu

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem gerek başarılı spor hayatı gerekse açıklamalarıyla dikkat çeken bir sporcu. Eda Erdem sosyal medyada özel bir gece için hazırlandı ve gerek saçı gerekse makyajıyla sosyal medyayı salladı.

Ufuk Cingöz
Eda Erdem'in hayranları beğeni butonunu çökertti. Filenin Sultanı makyajı saçı ve stiliyle olay oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı, Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.

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36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak ülkenin en başarılı sporcular listesine adını yazdırdı.

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Fenerbahçe Opet'in de kaptanı olan Eda Erdem sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Özel bir geceye hazırlanan Eda Erdem makyajı, saçları ve beyaz saten detaylı tarzıyla adından söz ettirdi.

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"Özel ve anlamlı bir geceye hazırlanırken..." notuyla yaptığı paylaşım beğeni rekorları kırdı.

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Ebrar Karakurt da kaptanını görünce "OMG" demekten kendini alamadı. Melek Mosso ve Melisa Sözen gibi ünlü isimler de Eda Erdem'e kalp emojisi yağdırdı.

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