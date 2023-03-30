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Eden Hazard gözden düşüyor

Real Madrid'in son günlerde eleştirilerin odağında olan futbolcusu Eden Hazard, çıktığı antrenmanlarda yetersiz performans göstermeye devam ediyor.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 21:13
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Eden Hazard sınıfta kaldı

Eden Hazard gözden düşüyor
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Real Madrid'in takımdan göndermeye çalıştığı Eden Hazard, bu hafta kulübün Castilla kadrosuyla yaptığı antrenman maçında fiziksel olarak yetersiz olduğu görüldü.

HAZARD SINIFTA KALDI
Relevo'nun haberine göre; 32 yaşındaki oyuncu, maç sırasında fiziksel olarak temponun çok altında kaldı ve görüntüsüyle herkesi bir kez daha şaşkına uğrattı. Carlo Ancelotti'nin de maçı büyük bir dikkatle kenardan izlediği aktarılırken Hazard'ın performansıyla sınıfta kaldığı öğrenildi.

"MAÇLARI KAZANMAK İÇİN EN İYİ 11'İ KOYUYORUM"
Carlo Ancelotti, bu ayın başında Eleven Belçika ile yaptığı bir röportajda Hazard'ın neden az oynadığı konusunda acımasız bir yanıt verdi. Ancelotti "Her oyuncuya dakika vermek için burada değilim, maç kazanmak için buradayım. Maçları kazanmak için en iyi 11'i koyuyorum. Bir oyuncunun ne kadar kazandığına veya yaşına bakmam, önemli olan performanstır."

 

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