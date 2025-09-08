Ederson Moraes Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Süper Lig'de yılın sürprizi! Emre Mor ezeli rakibe imza atıyor: Taraftarlar şok oldu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasına hazırlıklarına devam edecek.

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi gözünü İsmail Yüksek'e dikti!