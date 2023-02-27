e-Devlet'te birikmiş borcunuz olabilir! Milyonlara duyuruldu: Hemen kontrol edilmesi gerekiyor

Bankalara ya da çeşitli kurumlara borcu olan kişilerin e-Devlet üzerinden borçlarını sorgulamaları gerekiyor. Ödediklerini sandıkları borçlar aslında bitmemiş ve faiz ile katlanmış olabilir. Güncel haber detaylarında bu konuya ilişkin bilgileri paylaşacağız.

Haberport’ta yer alan habere göre çok sayıda kişinin borçları habersiz birikiyor olabilir. Bankalardan kredi çeken, tapu harcı ödeyen, genel sağlık sigortası boşa düşen kişilerin borcu her geçen gün katlanıyor. Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için hemen kontrol edilmesi gerekmektedir.

e-Devlet’te borcunuz olabilir!

Devlete olan unutulan borçların başında genel sağlık sigortası primi yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan kişilerin GSS primlerini düzenli bir şekilde ödemesi gerekiyor. Son dakika haberlerine göre biriken borçlarınızı öğrenmek ve kurtulmak oldukça basit.

Genel sağlık sigortası borcu bulunan kişiler e-Devlet sistemine TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıklarında arama kutucuğuna ‘GSS’ yazarak borçlu durumda olup olmadıklarını öğrenebilecekler. Bunun yanı sıra daha önce borçlu olunan kurum için de yine e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

GSS borçlarına bakıldığında vatandaşların ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Testin olumlu sonuçlanması durumunda prim borcu erteleniyor ya da daha düşük miktarda ödenmesine kolaylık tanınıyor.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden GSS prim borcu olup olmadığını dakikalar içerisinde öğrenebilecekler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüklerine giderek de borçlarıyla ilgili itirazlarını iletebilirler.

İlerleyen dönemlerde borçların faize düşmesini engellemek için e-Devlet’ten sık sık kontrollerin sağlanması gerekiyor.

Kaynak: https://www.haberport.com/unuttugunuz-borclar-dert-olabilir-e-devlet-ten-hemen-kontrol-edin/90531/