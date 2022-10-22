Edirne Havsa’da icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup makineli tarıma elverişli, kuru tarım arazisidir. Taşınmaz ve çevresindeki parsellerde sulu koşullarda mısır ve yonca gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında 5403/5578 sayılı yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır beyanı ile 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanma Kanununun 14.maddesi kapsamında " Edirne-Havsa Ovası " Büyük Ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır beyanları bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.