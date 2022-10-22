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Edirne Havsa’da icradan satılık tarla

T.C. Edirne 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Edirne Havsa' da 15.400 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:27
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Edirne Havsa’da icradan satılık tarla

Edirne Havsa’da icradan satılık tarla
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup makineli tarıma elverişli, kuru tarım arazisidir. Taşınmaz ve çevresindeki parsellerde sulu koşullarda mısır ve yonca gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında 5403/5578 sayılı yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır beyanı ile 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanma Kanununun 14.maddesi kapsamında " Edirne-Havsa Ovası " Büyük Ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır beyanları bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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