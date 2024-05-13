Ruslar son sürat ilerliyor. Ukrayna sınır köylerini boşaltmaya başladı

Naim Arıoğlu
Ruslar son sürat ilerliyor. Ukrayna sınır köylerini boşaltmaya başladı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin Rusya'nın şehri ele geçirme girişimini savuşturmaya çalışırken, Harkiv Oblastı'ndaki Vovchansk için çatışmaların sürdüğünü fakat Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için daha fazla asker ve mühimmata ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Genelkurmay tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Şu anda Rusya, Vovchansk mücadelesinde taktiksel başarı sağladı" ifadelerine yer verildi. Rusya'nın 10 Mayıs'ta Harkiv Oblastı'nı delme girişimi başlatmasıyla Vovchansk, Rusya'nın yeni taarruzu için önemli hedeflerinden biri haline geldi.

Genelkurmay, Ukrayna'nın savunmasını ihlal eden Rus ilerlemelerini durdurmak için bir savunma operasyonu başlatıldığını ve "Durumu istikrara kavuşturmak" amacıyla bölgeye ek rezervlerin konuşlandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Savunmacılarımız mücadelelerini sürdürüyor. Düşmana büyük hasar veriyorlar. İnsansız hava araçlarımız etkin bir harp yürütmemizde etkin bir rol oynuyor” denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 12 Mayıs'ta Vovchansk’de yaşanan yoğun çatışmalar sırasında gün boyunca 100'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü de belirtti. Şu anda beşten fazla Rus taburu şehre doğru ilerlemeye çalışıyor.

Genelkurmay 10 Mayıs'ta Ukraynalı askerlerin Harkiv Oblastı'nın kuzeyindeki Lyptsi ve Vovchansk yönlerinde Rus kuvvetlerine karşı direndiğini bildirdikten sonra Strilecha, Pylne ve Borysivka'nın yanı sıra Oliinikove ve Ohirtseve bölgelerindeki "gri bölge"de bulunan sınır yerleşimlerinde de çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Bahsi geçen yerleşim yerleri Harkiv Oblastı'nın Rusya sınırında yer alıyorlar. Genelkurmay’ın bugünkü açıklamasında "Operasyonel durum giderek zorlaşıyor. Rus birlikleri Harkiv yönüne doğru inanılmaz bir yığınak yapıyor” denildi.

Harkiv Valisi Oleh Syniehubov, 12 Mayıs'ta Vovchansk ve civarında 1.600 kişinin tahliye edildiğini, son birkaç günde ise bölge halkından yaklaşık 6.000 kişinin başka yerlere taşındığını duyurdu. Vovchansk, Ukrayna birliklerinin 2022 Eylül’ünde gerçekleştirdiği yıldırım operasyonuyla Rusların elinden geri alınmıştı.

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