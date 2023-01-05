5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Edirne Merkez’de icradan satılık avlulu kerpiç ev

T.C. Edirne 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Edirne'de avlulu kerpiç ev mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:27
Takip Et

Edirne Merkez’de icradan satılık avlulu kerpiç ev

Edirne Merkez’de icradan satılık avlulu kerpiç ev
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Edirne İl, Merkez İlçe, ÇOKALCA Mahalle, 1623 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz tapuda avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı olup taşınmaz üzerinde 19 m2 büyüklüğünde bir adet tuğlalı kapalı garaj, 17 m2 büyüklüğünde bir adet çelik açık garaj vardır. Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
5
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.