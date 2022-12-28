﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde yardımcı hizmetli olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

A.-Genel Sartlar:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3.Askerlik görevini yapmış olmak.

4.En az lise mezunu olmak.

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yil ya da daha fazla stire ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, intikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL SARTLAR:

1. B sınıfı sürücü ehliyeti sahibi olmak. Aktif olarak araç kullanmak

2. 25 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını doldurmamış Adaylar başvuru yapabilecektir.

3. Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastaigs ile vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir.)

4. En az 1 yıldır Edirne Merkez İlçede ikamet ediyor olmak.

5. Idare tarafından verilecek olan tüm işleri yapmayı taahhüt eder

6. Esnek çalışma saatleri ve ekip çalışmasına riayet edebilmek.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık,malulak ayligina hak kazanmamış olmak.

8. Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek olmak.

9. Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafindan işe girişi iptal edilecektir.

10. Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti malakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. Ehliyet fotokopisi

3. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalik fotoğraf.

4. Adli sicil kaydı.

5. Diploma fotokopisi ve aslı

6.Özgeçmiş

7.Sağlık ocagından alınacak sağlık raporu.

8.Askerlik ile ilgisi olmadığını gösteren belge.

9.Ikametgah (Tarihçeli) Başvuru formu. (Vakfimizdan temin edilecektir.)