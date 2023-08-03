Edirne’de 55 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de sınırı geçerek Yunanistan’a kaçmaya çalışan 55 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

KAYNAK: DHA
Edirne’de 55 kaçak göçmen yakalandı

DHA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, İran ve Fas uyruklu oldukları belirlendi. Kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Sınırda operasyon

Edirne’de hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınır hattında yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 55 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin çeşitli ülkelerden geldikleri tespit edildi.

Kaçak göçmenlere işlem

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılması için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

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