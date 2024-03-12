Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu’nun Edirne girişinde meydana geldi. Gişeler mevkisinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, 39 ADD 029 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan araç sürücüsü, ters yöne girerek kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Takip sırasında sürücü yol üzerinde durup, araçtaki kişileri indirdi. Araçtan inen kişiler, yol kenarındaki araziye doğru yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri takibe aldıkları aracı durdurup sürücüsünü gözaltına aldı. Arazide yaya olarak kaçanlar ise motosikletli Yunus timleri tarafından takibe alındı. Bölgede yapılan aramalarda 7 göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise göçmenlere ait sırt çanları ve eşyalar ele geçirildi. Göçmen ve araç sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.