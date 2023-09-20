Edirne’de göçmenlere yönelik denetim

Edirne’de polis ekipleri, kentte yaşayan göçmenlere yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Kaleiçi semtinde yapılan uygulamada, göçmenlerin kimlikleri ve oturma izinleri kontrol edildi.

KAYNAK: DHA
Edirne’de göçmenlere yönelik denetim

Kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmene rastlanmadı.

Polis ekipleri bölgede denetim yaptı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve narkotik ekipleri, Kaleiçi semtinde göçmenlere yönelik denetim ve kontrol yaptı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu’nun da katıldığı uygulamada, bölgede yaşayan göçmenlerin kimlikleri ve oturma izinleri kontrol edildi.

Kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmen yoktu

Gerçekleştirilen uygulamada kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmene rastlanmadı. Göçmenlerin yasal olarak kentte bulundukları belirlendi. Polis ekipleri, göçmenlerle ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı Güncel
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı Dünya
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı Güncel
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü Ekonomi
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü
İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti Magazin
İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti