Edirne’de göçmenlere yönelik denetim

Kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmene rastlanmadı.

Polis ekipleri bölgede denetim yaptı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve narkotik ekipleri, Kaleiçi semtinde göçmenlere yönelik denetim ve kontrol yaptı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu’nun da katıldığı uygulamada, bölgede yaşayan göçmenlerin kimlikleri ve oturma izinleri kontrol edildi.

Kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmen yoktu

Gerçekleştirilen uygulamada kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmene rastlanmadı. Göçmenlerin yasal olarak kentte bulundukları belirlendi. Polis ekipleri, göçmenlerle ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade etti.