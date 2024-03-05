Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü

Mehmet Gül'ün idaresindeki hafriyat taşıyan kamyon ilçe girişinde aynı şirkette çalışan Erhan Köse'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti.

Araçta sıkışan Gül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılan Gül'ün cenazesi Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olay yerine gelen sürücünün ailesi sinir krizi geçirdi.

Diğer sürücü ise ifadesinin alınması için Lalapaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Güder olay yerine gelerek meydana gelen kaza ile ilgili bilgi aldı.

Konya'dan Edirne'ye çalışmak için gelen sürücülerin akraba oldukları öğrenildi.

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