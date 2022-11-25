Edirne’de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçu kapsamında il merkezinde bulunan bir kargo şubesinde yaptıkları aramada suikast silahı olarak da bilinen 16 kısa pompalı tüfek ele geçirdi.

Silahlara el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)