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Edirne’de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi

Edirne’de, bir kargo şubesinde yapılan aramada suikast silahı olarak da bilinen 16 kısa pompalı tüfek ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:16
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Edirne’de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi

Edirne’de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçu kapsamında il merkezinde bulunan bir kargo şubesinde yaptıkları aramada suikast silahı olarak da bilinen 16 kısa pompalı tüfek ele geçirdi.

Silahlara el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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