İngiliz Ekonomist Timothy Ash'in Türkiye anketi sonuçlandı. Türkiye'nin en büyük sorunu bakın ne çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz Ekonomist Timothy Ash'in Türkiye anketi sonuçlandı. Türkiye'nin en büyük sorunu bakın ne çıktı
İngiliz ekonomist Timothy Ash'in dün sosyal medyadan yaptığı Türkiye anketi sonuçlandı. İşte o ankete katılanlar Türkiye'nin sorununu bakın nasıl işaret etti.

İngiltere'in önde gelen ekonomistlerinden Timothy Ash, sosyal medya üzerinden "Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik problemi nedir" diye sordu anket düzenledi.

İngiliz ekonomist yanıt olarak enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk ve diğer seçenekler diye sundu. Türkiye ekonomisini uzun yıllardın takip eden İngiliz Ekonomist Timothy Ash'in anketinde 3 bin 582 kişi oy kullandı. 
Ankete katılanların yüzde 46,3'ü Türkiye'nin karşılaştığı en büyük ekonomik sorun olarak yolsuzluğu işaret etti. Yolsuzluk seçeneğini yüzde 42,5 ile enflasyon takip etti. Üçüncü sırada ise işsizlik yüzde 3'te kaldı. 

Katılımcıların yüzde 8,2’si Türkiye’nin ekonomik sorununun enflasyon, işsizlik ya da yolsuzluk değil başka bir mesele olduğunu ifade etti.

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TİMOTHY ASH HEM MEMURLAR HEM DE EMEKLİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf paketini açıklamasının ardından İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten tartışma yaratacak Türkiye mesajı vermişti. Ash, milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi rahatsız edecek şu soruyu sornuştu: Bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?

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