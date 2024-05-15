'Türkiye'de FETÖ bitmedi'

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olacağını resmen duyurdu.

Yıldırım, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Devletle kavga edemeyiz ama hükümetle haklı olduğumuz bir mücadeleyi veririz" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ayrıca, Ali Koç'a Jose Mourinho çağrısında bulundu ve "Mourinho ile çalışmayı istiyorlarsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi

Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım "Türk Futbolu'nda FETÖ bitti mi" sorusu üzerine gündem yaratan sözler söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

Türkiye'de FETÖ yok olmadı. Her gün haberleri görüyoruz. Türkiye'de sporda FETÖ operasyonu yapılmadı.

Hakemlerde, yöneticilerde, hiçbir yerde yapılmadı. Yapılması lazım. Bunun yanında basında da yapılması lazım.

Yanlış hatırlamıyorsam benim 55 basın mensubu hakkında suç duyurum var. Soruyoruz neden bir şey yapmıyorsunuz diye, anlatıyorlar anlatıyorlar...

Geldiğimde konuşacağım, bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim.