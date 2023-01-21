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Edirne'de PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:40
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Edirne'de PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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AA'da yer alan habere göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu M.V'yi yakaladı.

Terörist M.V, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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