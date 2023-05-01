Edirne’de sağanak yağış

İHA'nın haberine göre, Edirne'de aniden bastıran yağmur sağanak yağışa sebep oldu. ,

Edirne merkezde de etkili etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.