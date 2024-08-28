Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 49 bin 500 kök kenevir imha edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen izleme ve kontrol operasyonlarında, 49 bin 500 kök kenevir bitkisi yok edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, iki farklı şahsın tarım alanlarında yasa dışı ekim yapıldığını tespit etti.

Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkileri, yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde imha edilerek toplumun güvenliği sağlandı.

Güvenlik güçleri, halkın huzurunu tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladılar.

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