Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen izleme ve kontrol operasyonlarında, 49 bin 500 kök kenevir bitkisi yok edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, iki farklı şahsın tarım alanlarında yasa dışı ekim yapıldığını tespit etti.

Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkileri, yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde imha edilerek toplumun güvenliği sağlandı.

Güvenlik güçleri, halkın huzurunu tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladılar.