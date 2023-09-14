Edirne'deki denetimlerde 87 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 87 düzensiz göçmen yakalandı.

KAYNAK: AA
Edirne'deki denetimlerde 87 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandolar ve özel harekat polislerinin katılımıyla il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda çalışma yaptı.

Edirne otoban gişelerinde polis ekiplerince durdurulan 34 GJK 018 plakalı otomobilde Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

aa-20230913-32144124-32144122-edirnedeki-denetimlerde-87-duzensiz-gocmen-yakalandi.jpg

Otomobil sürücüsü "göçmen kaçakçılığı" suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Filistin, Irak, İran, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 81 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

aa-20230913-32144124-32144123-edirnedeki-denetimlerde-87-duzensiz-gocmen-yakalandi.jpg

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
TEM'de 5 otomobil zincirleme kaza: 1'i bebek 5 yaralı Yaşam
TEM'de 5 otomobil zincirleme kaza: 1'i bebek 5 yaralı
Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki Güncel
Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
Konya’da kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı Yaşam
Konya’da kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu 'Efsane' filminin setinde yangın paniği Yaşam
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu 'Efsane' filminin setinde yangın paniği
Alanya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Norveçli yaşamını yitirdi Yaşam
Alanya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Norveçli yaşamını yitirdi
Kontak kapattırır: Motorinin ardından benzine de büyük zam geldi Güncel
Kontak kapattırır: Motorinin ardından benzine de büyük zam geldi