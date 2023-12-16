Edirne'den giriş yaptı. İstanbul'a ne zaman çökecek? Türkiye’nin nereleri felç olacak?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Edirne ve Trakya’da kar yağışı başladı. İstanbul’da ise donduracak havanın ne zaman geleceği belli oldu. İşte flaş ayrıntılar...

Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar başladı. Trakya’da ise kar etkisini artırdı.

Dereköy Sınır Kapısı Demrköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanıyor. Karayolları ise çalışmalara başladı.

Hava Forum ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesaplarından art arda paylaşım yaptı.

Dondurucu soğuk İstanbul’un kapısına dayandı. Bu akşam ve yarın İstanbul’da hem yağış hem de felç edecek soğuklar etkili olacak.

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Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, yükseklerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Akdeniz’de denizlerde ise fırtına bekleniyor.

Özellik Karadeniz kıyılarında, Artvin, Ordu, Rize, Trabzon, Sinop, Samsun’da karla karışık yağmur beklendiği görüldü.

Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Bursa’da ufak ufak kar yağışını olabileceği öngörüldü.

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ VE TRAKYA’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 3 derecede olduğu görüldü.

Trakya’da ise kar iyice bastırdı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bildirildi.

Kar görüntüleri sosyal medyaya düşmeye başladı.

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