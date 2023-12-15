Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın

Kaynak: AA
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın
İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Dikili ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili), Kuzey-Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın 17 Aralık Pazar sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği de bildirildi.

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