﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez

Edirne’de menemenin satış fiyatı, geçen seneye göre 10 lira arttı. Menemenci Ahmet Tözünler, girdi maliyetleri artsa da menemene yansıtmadığını, bu sayede işlerinin iyi olduğunu söyledi. Tözünler, şöyle konuştu:

"MALİYETLERİMİZ ÇOK FAZLA YÜKSELDİ"

"31 sene bitti, 32’nci seneye girdim, bu işi yapıyorum. Gayet güzel gidiyor. Müşterilerimiz var Allah’a şükür ama maliyetlerimiz çok fazla yükseldi. Biz, fiyatları sabit tutuyoruz. Fiyatları sabit tuttuğumuz için de müşteri geliyor. Eğer domatesin fiyatlarına göre yükseltsek kimse gelmez. Bu sabah gittim, halde domates 22 lira kilosu, sivri biber 16 lira. Yumurtanın kolisi, bize indirimli olarak geliyor, 65 lira. Yumurtayı aldığımız yer bize fazla zam yapmıyor. Biz de onun için zam yapmıyoruz. Ekmek 5 liraya çıktı. 5 liraya çıktığı halde biz sabit tutuyoruz, müşterilerimiz kaçmasın diye.

"SOĞANSIZ TERCİH EDİYORUZ"

Spesiyal menemen 50 lira, ama onu mecburen yükselttik. Sucuk, kavurma, pastırma... Pastırmanın kilosu 300 lirayı geçti. Normal menemen 28-30 lira civarında. İçerisine girecek malzemeye göre fiyat değiştiriyoruz. Onları da az miktarda aksettiriyoruz. Menemen soğansız oluyor. Aperatif yemek cinsidir. Sabahleyin memurlar geldiği için soğan ister mi? İstemez, kokacak diye. Onun için soğansız tercih ediyoruz."

Müşteri Oğuz Karatay ise "35-40 lira civarı. Çayla çok güzel gidiyor. Güne başlarken hele çok güzel. Bayağı kalabalık oluyor burası zaten. 2’den 3’ten sonra boş yer bulamıyorsunuz, artı menemen de kalmıyor. Çok beğeniyoruz menemenini, sırf buraya menemen yemek için üniversiteden, Ayşekadın’dan geliyoruz. Çok uzak ama değiyor" diye konuştu.