﻿Messi Galatasaraylı Drogba'nın Altın Topu'nu çaldı. Edjogo iddia etti

Levante, Alaves ve Tenerife gibi takımlarda forma giyen Juvenal Edjogo, Ekvator Ginesi milli takımının kaptanı olduğu için 2013 ödülü için oy kullanmaya hak kazandı.

43 yaşındaki oyuncu, hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo'yu seçtiğini belirten resmi oylama formlarının aksine, Didier Drogba ve Andres Iniesta’yı ilk üçe yazdığını açıkladı. Fotospor'un haberine göre O andan itibaren ödüllerin önemini tamamen kaybettiğini söyleyen Edjogo şu ifadeleri kullandı.

Bu tür bir ödül hakkında söyleyebileceğim çok az şey var. 2013'te Ballon d'Or için üç oyuncuma oy verdim. Oylarımı gönderdim ve sonunda kamuoyuna açıklandığında oy verenlerin listesi farklıydı.

Messi'ye, Cristiano'ya oy verdiğimi söylüyordu. Başka kim olduğunu bilmiyorum ama hiçbirine oy vermedim. O yüzden diyorum ki ben o ödüllere kesinlikle inanmıyorum.

O zamandan beri, bu ödüllerin hiçbir değeri olmadığını düşündüm.

2017 KOPYA ÖDÜLÜ

Ballon d'Or, France Football'un uzun süredir verdiği bir ödül ama o zamanlar FIFA ile birleştirilmişti. Ronaldo ikinci kez ödülün sahibi olurken, ikinci Messi ve hala soyulduğunu hisseden Franck Ribery ilk üçe girdi. Her federasyonun oy kullanma hakkı olan bir gazetecinin yanı sıra milli takım kaptanı ve teknik direktörü vardı. Ronaldo toplamda 1365 oy aldı ve sonunda 2017'de kopya ödülünü satacaktı.

2013 KAYITLARI YOK OLDU

Ancak ilginç bir şekilde tarihte ilk kez 2013 Ballon d'Or oylaması, "uygun seçmen eksikliği" nedeniyle iki hafta uzatıldı. 2013 tarihli resmi FIFA web sitesi, o zamanlar kağıt yoluyla gönderilen ancak artık dijital olarak yapılan oyları göstermiyor.

Kuveyt, Bolivya, Arnavutluk, Ekvator Ginesi, Dominik Cumhuriyeti ve Fiji'den teknik direktörler de 2013 Ballon d'Or'daki oylarının meşru olmadığını iddia ettiler.

Drogba 2013 yılında Galatasaray’a transfer olmuştu.



