Edremit’te aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca

Balıkesir’in Edremit ilçesinde özel hastanenin otoparkından doktorun otomobilini çaldıkları ileri sürülen kişiler ile polis arasında aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca yaşandı.

KAYNAK: İHA
Edremit’te aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca

Otomobille kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarpan şüpheliler, daha sonra park halindeki otomobile çarparak durdular. Bu kez 2 şüpheli yaya olarak kaçarken, polise kıskıvrak yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi’nde yaşandı. Özel hastanede çalışan doktor F.E. odasında araç anahtarının olmadığını fark edince şüphelendi. F.E. otoparkı kontrol ettiğinde, 35 ACP 351 plakalı aracın yerinde olmadığını görünce, durumu polise bildirdi.

FİLM GİBİ KOVALAMACA

Alarma geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, aracın Kadıköy Mahallesi’nde hareket halinde olduğunu tespit ederek ekipleri buraya yönlendirdi. Bu arada ekipleri fark eden şüpheliler arasında aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, Eroğlan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. (53), F.K. (27) ve E.I. (33) adlı vatandaşlara ve park halindeki 41 ABN 768 plakalı araca çarptılar. Kaza sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan M.E.Ş. (18) ile B.B.E. (21) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan 3 yaya ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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