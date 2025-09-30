Son şampiyon EuroLeague'de parkeye çıkıyor! Fenerbahçe Beko evinde Paris ile karşı karşıya

Kaynak: AA
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertlil temsilcimiz, ilk hafta mücadelesinde Fransız ekibi Paris Basketbol'u evinde konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

