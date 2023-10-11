Efe adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Efe isminin anlamını araştırıyor. Peki, Efe ne demek? Efe isminin anlamı nedir?
EFE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Efe ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek.
- Kabadayı.
- Ağabey.
- Kaptan.
EFE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Efe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Efe ismini koymak caizdir.