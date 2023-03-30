Efes Selçuk’ta kahvehanelere kitap köşesi

ANKA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen “Kütüphanede Müzik Var” etkinliğinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi müzik eğitmenlerinden Bahadır Varvar eşliğinde müzik derslerine katılan öğrenciler performanslarını sergiledi.



YARATICI DRAMAYA YOĞUN İLGİ

Etkinliklerin ikinci ve üçüncü günlerinde 7-10 ve 10-14 yaş grubu çocuklara yönelik yaratıcı drama çalışmaları düzenlendi. Çocuklara yaratıcı drama çalışmalarıyla kitap sevgisi ve kitap okuma bilincinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandırıldı. Öğrenciler ve velilerin yaratıcı drama çalışmalarının devam etmesi yönünde talebi de oldu.



Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, zekâ oyunları, yaratıcı drama atölyesi ve Çocuk Ritim Grubu’nun konseriyle devam edecek.



MÜZİK, ENSTRÜMAN VE DİL KURSLARI

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin kütüphanesinde bulunan 21 bin 438 kitap ile her yaştan 3 bin 191 üyeye kitap okuma olanağı sunuluyor. Müzik eğitmenleri tarafından verilen enstrüman kurslarına 200’ün üzerinde kursiyer katılıyor. Düzenlenen Yunanca, İtalyanca ve Arnavutça kurslarıyla Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Efes Selçukluları dünya dilleri ile buluşturuyor.



Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde ayrıca öğrenciler, hafta içi her gün saat 21:00’e kadar, cumartesi günleri de 10:00-15:00 saatleri arasında ders çalışabiliyor. Ders çalışan öğrencilere ücretsiz wi-fi olanağı sunuluyor.