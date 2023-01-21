Kenan Karaman ve Frey girdi, Schalke fark yedi

Almanya Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke, bir darbe de Frankfurt'ta yedi.

Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Eintracht Frankfurt oldu.

Ev sahibi takım 22. dakikada Jesper Lindstrom'un golüyle 1-0 öne geçti.

Schalke'de oyuna 74. dakikada eski Beşiktaşlı Kenan Karaman, 82. dakikada da eski Fenerbahçeli Michael Frey oyuna girdi.

Ancak bu iki futbolcunun oyuna girmesi Frankfurt'u coşturdu. Eintracht Frankfurt 84. dakikada Rafael Borre ve 90+1. dakikada Buta'nın golleriyle durumu 3-0 yaptı ve sahadan galip ayrıldı.

Eintracht Frankfurt puanını 30 yaptı ve lider Bayern Münih'in 5 puan gerisinde haftayı kapattı. Lig sonuncusu Schalke ise 9 puanda kaldı.