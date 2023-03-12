Schalke teknik direktörü Kenan Karaman'a övgü yağdırdı

Almanya Bundesliga’nın 24’üncü haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken ev sahibi ekibin gollerinden biri 79’uncu dakikada Kenan Karaman’dan geldi.

Bu sezon 16 maçta süre alan Karaman, Dortmund maçında attığı golle Bundesliga'da Schalke formasıyla ilk kez golle tanıştı.

"ASLA PES ETMEDİ"

Schalke’de 68’inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü atan Kenan Karaman hakkında Schalke 04 Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Karaman’ın antrenmanlarda çok sıkı çalıştığını kaydeden Reis, “Antrenmanda sergilediğiniz performanslarınız için ödüllendirilirsiniz. Kenan bugün kendini ödüllendirebildiği için mutluyum. Asla pes etmedi ve bugün gol atması gerçekten çok güzel." ifadelerine yer verdi.



MAÇ SONU PAYLAŞIM YAPTI

Milli oyuncu Kenan Karaman karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

20 puanla 17’nci sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Schalke’nin ligdeki durumuna dikkat çeken Karaman, paylaşımında “Her zaman, son ana kadar, savaşmaya devam” cümlelerine yer verdi.