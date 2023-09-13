Efsane filminin setinde korku dolu anlar

Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un başrolünü paylaştığı Efsane filminin çekimlerinin gerçekleştiği Çorum'daki sette yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangında çekimlerde yer alan bir öküz telef oldu.

Efsane filminin setinde korku dolu anlar

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimlerin başrolü oynadığı Efsane filminin Çorum'daki setinde yangın çıktı. Yangında bir öküz telef olurken yapım şirketinden de açıklama geldi.

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"SETİMİZDE ÜZÜCÜ BİR MANZARA İLE KARŞILAŞTIK"

Filmin yapım ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün öğleden sonra Kargı ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki, itfaiye gözetiminde yapılan Efsane filminin çiftlik sahnesini çektikten sonra itfaiye yetkililerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması ve güvenliği teyit etmesi neticesinde setimize son verdik. Gecenin ilerleyen saatlerinde üzücü bir haber aldık. İtfaiyeden edindiğimi bilgiye göre, bir anda sabaha karşı çıkan yangın çevreye yayılmadan ve büyümeden önce söndürülmüş. Haberi alır almaz vardığımız setimizde üzücü manzara ile karşılaştık. Bizi derinden üzen tek olay ise filmimizde rolü olan hepimizin canı kadar sevdiği öküzümüz Zeki'yi bu talihsiz olay sonrası kaybetmemiz oldu. İçimizdeki hüznü, acıyı ve kederi tarif edecek kelime bulamıyoruz."

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