Efsane futbolcu David Beckham'ın yeni işi ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı

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Efsane futbolcu David Beckham'ın yeni işi ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı
Efsane futbol adamı David Beckham'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Hem oynadığı futbol hem de özel yaşantısıyla bir döneme damga vuran efsane İngiliz futbolcu David Beckham son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son paylaştığı videoyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Messi'nin forma giydiği ABD MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi olan 48 yaşındaki Beckham, bu kez bahçe işlerine merak sardı.

Malikanesinin bahçesinde bulunan tavuklarıyla zaman geçirdiği görüntüleri yayınlayan Beckham, "Çocuklarla hafif bahçe işleri. Sanırım beni seviyorlar." mesajı yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, tavukların cinsi de merak uyandırdı.

Görmeye alışık olduklarımızdan çok farklı olan bu tavuklar için yapılan yorumlar da dikkat çekici.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın tavukları bile karizma" derken, diğer kullanıcı da "Beckham ayakları" yorumunu yaptı.

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DAVİD BECKHAM KİMDİR?
David Robert Joseph Beckham, 2 Mayıs 1975 doğumlu İngiliz eski futbolcudur. Futbol kariyerini son olarak Paris Saint-Germain'de forma giyerek tamamlamıştır. Beckham, dört farklı ülkede lig şampiyonluğu kazanan ilk İngiliz oyuncudur: İngiltere (Manchester United), İspanya (Real Madrid), Amerika Birleşik Devletleri (Los Angeles Galaxy) ve Fransa (Paris Saint-Germain). 20 yıllık bir kariyerin ardından 2013 yılında emekli oldu ve 19 büyük kupa kazandı.

Başarıları:
2 kez FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'ne aday
2004 yılında dünyanın en yüksek ücretli futbolcusu
Top-100 Şampiyonlar Ligi'ne giren ilk İngiliz
2003 ve 2004 yıllarında Google'da en çok aranan kişi
15 Kasım 2000'den 2006 FIFA Dünya Kupası'na kadar İngiltere kaptanı
109 milli forma ile İngiltere'nin en çok milli forma giyen orta saha oyuncusu

Kariyeri:
Manchester United: 1992-2003
Real Madrid: 2003-2007
Los Angeles Galaxy: 2007-2012
Paris Saint-Germain: 2013
Beckham, sadece futbol sahasındaki başarılarıyla değil, sahadaki karizması ve tarzıyla da global bir ikon haline gelmiştir. Moda ikonu olarak da tanınan Beckham, birçok reklam kampanyasında yer almıştır.
Beckham'ın diğer önemli başarıları:
1999 UEFA Şampiyonlar Ligi
1999 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
6 Premier League şampiyonluğu
2 La Liga şampiyonluğu
2 MLS Kupası
1 FA Cup
1 UEFA Süper Kupası

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