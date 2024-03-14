Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk 11. İsmail Kartal'dan flaş karar. Maçın kanalı belli oldu

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Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk 11. İsmail Kartal'dan flaş karar. Maçın kanalı belli oldu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. İlk 11 belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'da 3-0 yendiği Union Saint-Gilloise ile bu akşam karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Karadağ'dan Nikola Dabanovic. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan temsilcimize çeyrek final için beraberlik, bir veya iki farklı yenilgi bile yetecek.

İSMAİL KARTAL'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Joshua King'le birlikte cezalı olan Rade Krunic de forma giyemeyecek.

Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Livakovic, Osali Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanki, Tadic, Batshuayi.

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