Ünlü spiker Arda Güler'den özür diledi

Mehmet Akif Erdem
Ünlü spiker Arda Güler'den özür diledi
Şimdilerde A Spor kanalında sunuculuk yapan ünlü spiker Onur Yıldız, Arda Güler'den özür diledi.

Şubat ayında maç sunarken sigara tüttürdüğü görüntülerle gündeme gelen spiker ve sunucu Onur Yıldız, Arda Güler'den özür diledi. İlk defa 20011 yılında Beyaz TV ekranlarında boy gösteren Onur Yıldız burada tam11 sene çalıştıktan sonra Ertem Şener'in istifasıyla boşalan Derin futbol ile Beyaz futbol programlarının sunuculuğunu üstlendi. Şimdilerde ise A Spor ekranlarında futbol severlerle buluşuyor.

A Spor'da sunduğu son programda Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik durumu gündem edinerek başlatmak zorunda kalan Onur Yıldız, konuların derinliği ve yorumcuların amansız tartışmalarından dolayı Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı ilk golünü gündemine alamayınca özür diledi.

Sunucu Yıldız programını şu ifadelerle kapattı:

“Arda Güler’den özür diliyorum. Senin golünü verecektik. Üstüne konuşacaktık. İyi ki gittin buradan da bu olaylardan uzaklaştın. Sana kariyerinde başarılar dileyerek programı kapatmak istiyorum”

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