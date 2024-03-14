A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar internete sızdı

A Milli Takım; 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Tarihinde ilk grubunu lider bitirerek bir organizasyona adını yazdıran Ay-Yıldızlı ekibimizin, bu dev turnuvada giyeceği formalar ortaya çıktı.

Esvaphane sitesi; ay-yıldızlıların giyeceği beyaz ve kırmızı formaları paylaştı.

Beyaz formanın göğüs kısmında kırmızı bir şerit yer alıyor. Sponsor firma Nike tarafından üretilen kırmızı formada ise şerit yok.

Kura çekimine ikinci torbadan katılan A Millî Takımımız, Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile beraber F Grubu'nda yer alacak.

Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki ilk maçını 18 Haziran 2024 Salı günü Play-off C galibi ile Dortmund'da, ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü maçını ise 26 Haziran 2024 Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

24 takımın katılacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024'TE GRUPLAR ŞÖYLE

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Play-off A galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Play-off B galibi

F Grubu: TÜRKİYE, Play-off C galibi, Portekiz, Çekya

F GRUBU'NUN MAÇ PROGRAMI

18 Haziran 2024 Salı

Türkiye - Play-off C galibi (TSİ 19.00)

Portekiz - Çekya (TSİ 22.00)

22 Haziran 2024 Cumartesi

Türkiye - Portekiz (TSİ 19.00)

Play-off C galibi - Çekya (TSİ 16.00)

26 Haziran 2024 Çarşamba

Çekya - Türkiye (TSİ 22.00)

Play-off C galibi - Portekiz (TSİ 22.00)

Son üç takım 26 Mart'ta belli olacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne katılacak olan son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

Şampiyona 14 Haziran'da başlayacak

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.