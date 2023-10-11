Efsane gerçek çıktı. Akdeniz'den altın fışkırıyor

Herkesin dilinde olan efsane gerçek çıktı. Dünyaca ünlü meşhur hükümdarın külçe külçe altınları Akdeniz’den fışkırıyor. Denizin dibinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı.

Efsane gerçek çıktı. Akdeniz'den altın fışkırıyor

Dünya önemli keşiflere imza atarken kayıp hazine Akdeniz'de bulundu. Büyük İskender'in bin yılı aşkındır sakladığı o hazine meğer Akdeniz'de yatıyormuş.

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Yeni Akit’in haberine göre, Deniz arkeoloğu olan Fransız Franck Goddio tarafından yapılan keşif doğrultusunda MÖ 331 yılında Büyük İskender’in İskenderye’yi kurması ile birlikte Mısır'ın Akdeniz'in önemli bir limanı olduğunu biliniyor.

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1000 yıl önce Akdeniz'e batan kayıp şehir gün yüzüne çıktı. İşte Büyük İskender'in kayıp hazinesi.

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Fransız Franck Goddio, şimdiye kadarki en büyük keşfi olarak değerlendirdiği Heracleion için Mısır'ın tarih ve Denizcilik mirasının en önemli temsilcisi olduğunu söyledi.

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Mısır'ın Akdeniz'deki en büyük limanı olarak bilinen Heracleion bin yıldan fazladır orada saklanıyormuş.

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Su altında kalan Heracleion'u inceleyen Goddio, sular altındaki kalıntıların arasında bulunan hazineleri de su yüzeyine çıkardı. Paylaşılan görüntüler arasında takılar, gümüş tabaklar, Mısır'ın hiyerogliflerinden sembol olan Djed ve seramik el kitabı dikkat çekiyor.

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Bunun yanı sıra mavi lapis luzuli taşından yapılmış olan Mısır hiyerogliflerinden sütun benzeri bir sembol olan bir Djed ve bununla birlikte tortudan dışarı çıkmış olan ürkütücü bir seramik elde bulunuyor.

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MÖ. 8. yüzyıl civarında kurulan Heracleion, Yunanlıların Mısır'daki giriş Limanı olarak biliniyor. MS. 8. yüzyılda çeşitli doğal afetler, depremler, tsunamiler nedeniyle Akdeniz'in derinliklerine gömülen bu liman dünya tarihine büyük ışık tutuyor.

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Felaketin şiddeti ve büyüklüğüne rağmen bozulmadan hayatta kalan nesneler olduğuna değin Goddio, bu keşfin son derece dokunaklı olduğunu vurguladı.

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Arkeolog dalgıç, kazının ardından Heracleion'un güney kanalında MÖ ikinci yüzyılın ortalarında yıkılan Amun tapınağının devasa bloklarının olduğunu vurguladı.

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Mısır'ın ve Akdeniz'in tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Heracleion’dan çıkarılan hazineler ise herkesi şaşkına çevirdi.

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