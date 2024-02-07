Efsane isim Survivor için adaya gitti! Sosyal medya paylaşımı herkeste merak uyandırdı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve özellikle bu sezon fazlaca gergin geçen Survivor All Star'da tansiyon dinmek bilmiyor.

Son bölümde yaşanan kavgalar, Acun Ilıcalı'nın sinir krizi geçirmesine neden olurken, daha önce 3 kez yarışmada mücadele eden ve şu an yarışmada yarışan Seda Aydemir'in ikizi Sema Aydemir, apar topar Dominik'e gitti.

"ACİL GÖREV EMRİ" YAZARAK PAYLAŞTI

Sema Aydemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Dominik'te olduğunu duyurdu. Aydemir, paylaşımına, "Acil görev emri" notunu eklerken, Aydemir'in adaya gidişi kafaları karıştırdı.

Sema Aydemir'in ani gidişi, yarışmanın gelecek bölümleri için iyice merak uyandırdı.