Efsane isim Survivor için adaya gitti! Sosyal medya paylaşımı herkeste merak uyandırdı

Reyhan Altay Aşan
Efsane isim Survivor için adaya gitti! Sosyal medya paylaşımı herkeste merak uyandırdı
2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da mücadele eden Sema Aydemir, Dominik Cumhuriyeti'nden yaptığı paylaşımla merakları üzerine çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve özellikle bu sezon fazlaca gergin geçen Survivor All Star'da tansiyon dinmek bilmiyor.

Son bölümde yaşanan kavgalar, Acun Ilıcalı'nın sinir krizi geçirmesine neden olurken, daha önce 3 kez yarışmada mücadele eden ve şu an yarışmada yarışan Seda Aydemir'in ikizi Sema Aydemir, apar topar Dominik'e gitti.

111.jpg

"ACİL GÖREV EMRİ" YAZARAK PAYLAŞTI

Sema Aydemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Dominik'te olduğunu duyurdu. Aydemir, paylaşımına, "Acil görev emri" notunu eklerken, Aydemir'in adaya gidişi kafaları karıştırdı.

Sema Aydemir'in ani gidişi, yarışmanın gelecek bölümleri için iyice merak uyandırdı.

7341be584c3d43a.jpg

Son Haberler
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı Dünya
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu Spor
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı? Magazin
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı Ekonomi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz' Gündem
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı Gündem
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı