Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti

Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti
Kaynak: Haber Merkezi
TV8’de yayınlanan Survivor 2024’ün oyuncularının kazançlarının ne olduğu belli oldu. İşte yarışmacıların haftalık ücretleri…
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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 1

Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu sene de fırtına estiriyor.

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 2

Fenomen ve All Star yarışmacılarının kazançları her yıl artıyor.

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 3

Survivor All Star 2024’te hangi yarışmacının ne kadar aldığı ortaya çıktı.

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 4

İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK MAAŞLARI:

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 5

Nefise Karatay: 100 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 6

Ogeday Girişken: 80 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 7

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 8

Sahra Işık: 60 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 9

Nagihan Karadere: 90 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 10

Seda Ocak: 70 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 11

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 12

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 13

Yunus Emre: 60 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 14

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 15

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 16

Merve Aydın: 90 bin TL

17/25
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 17

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 18

Gizem Memiç: 70 bin TL

19/25
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 19

Ersin Korkut: 90 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 20

Furkan Kızılay: 80 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 21

Begüm Yücetan: 70 bin TL

22/25
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 22

Damla Can: 90 bin TL

23/25
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 23

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 24

Bozok Gören: 60 bin TL

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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti 25

Yasin Obuz: 90 bin TL

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