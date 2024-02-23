Efsane siyasetçi İstanbul seçiminin sonucunu açıkladı. Bu ihtimali kimse düşünmemişti

Yerel seçimlerin yaklaşması ile Türkiye’nin gözü kulağı megakent İstanbul’a çevrildi. 20 milyondan fazla insanın yaşadığı kentte seçim yarışı hızla sürerken adaylar hem dijital platformlarda hem de sahada seçim ve propaganda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İBB’nin mevcut başkanı karşısında en büyük rakip olarak gösterilen Cumhur İttifakının adayı Murat Kurum dün seçim çalışması kapsamında ‘İstanbul’u Büyüten Kadınlar’ programına eşi Şengül Kurum ile katılan Murat Kurum’un yanında siyasetin tanınan isimlerinden eski Başbakan Tansu Çiller’de katıldı.

ÇİLLER KURUM’A DESTEĞİNİ AÇIKLADI. SERDAROĞLU SEÇİMİN KAZANANINI AÇIKLADI

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tansu Çiller, Murat Kurum’a desteğini "İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor. Değindiği en önemli konu depremdi" ifadelerini kullanarak açıkladı.

Çiller’in bu açıklamasından sonra Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu sosyal medya hesabından İstanbul seçiminin kazananını açıkladı.

Kurum’un seçimi şimdiden kaybettiğini açıklayan Serdaroğlu, “Çiller’in ayak bastığı yerde ot bitmez” ifadesini kullanarak Ekrem İmamoğlu’nun seçimi şimdiden kazandığını açıkladı.

Serdaroğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İBB Seçimlerini Murat Kurum şimdiden kaybetti!

Neden biliyor musunuz?

Tansu Çiller, Murat Kurum'u desteklemeye karar vermiş ve toplantısına katılmış!

Tansu Çiller'in ayak bastığı yerde ot bitmez. Onun maşallah dediği çocuk en fazla 6 ay yaşar.

DYP'nin durumu ortada!

Ekrem Bey, tebrik ederim. Hayırlı olsun...”