Efsane sol bek Beşiktaş'a geri döndü. Gürel Yurttaş açıkladı

Çok futbolcu var. Beşiktaş'tan da kimler geldi kimler geçti.

Ama bazıları var ki... Onun çok futbolcudan ayrıdır yeri.

Kulüple özdeşleşmiştir, Beşiktaş deyince akla gelir.

İsmini söylediğinde de Beşiktaş dedirtir.

Onlardan en önemlilerindendir Kadir Akbulut.

Efsane sol bekidir.

1980'de Denizlispor'dan geldiği Beşiktaş'ta formasını hiç çıkarmadan 15 yıl forma giymiştir.

Kapat gözlerini... Say Beşiktaş 11'ini.

RECEP GÖKHAN ULVİ KADİR.

Efsane kadronun önemlilerindendir.

Ben bir futbolcunun kulübüne hissettiği aidiyet duygusunu ondan gördüm.

1984 yılından itibaren 14-15 yıl Beşiktaş muhabirliği yaptım. Hemen her futbolcuyla olduğu gibi Kadir Akbulut'la da yakınlaştım.

Hatta dost oldum.

Beşiktaş bir yana dünya bir yanaydı onun için.

Evine de girdim çıktım. Çok sevdiği eşi Sevgi'nin az kahvesini içmedim.

Bunca yakınlığımıza rağmen "İçeride ne konuşuldu" diye bir kez bile sormadım. Sorsam da cevap alamazdım.

Bunu soran bir gazeteci arkadaşımıza nasıl sinirlendiğini de gözlerimle gördüğümü anlatmalıyım.

Beşiktaş'ın 5 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası kazanmasında önemli payı olduğunu da hatırlatayım.

O başarılarla dolu dönemde bir kez bile transfer pazarlığı yapmadığını da burada açıklayayım.

Onların döneminde futbolcular kulüple 2 yıllık imzalar atarlardı. 2 yıl dolduğunda tekrar sözleşme imzalanırdı; yine 2 yıllık.

Her transfer döneminde çağrıldığında gelirdi Akaretler'deki kulübe; önüne konan boş sözleşmeye imza atar, sonra da yan odaya geçerek efsane başkan Süleyman Seba'nın elini öper giderdi.

Şimdi geri döndü Kadir Akbulut.

Efsane sol bek artık yeni efsaneler bulmak için çalışacak Beşiktaş Kulübü'nde.

Biliyorum; yıllardır ayrı da olsa camiasından... Kalbi kopmadı.

Hoşgeldin büyük efsane.